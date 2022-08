LPI-EF: Drogen in Kuscheltier versteckt

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher am Wochenende auf ein Büro in der Erfurter Altstadt abgesehen. Dabei hebelten die Täter gewaltsam die Bürotür auf und verursachten dabei einen Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro. Anschließend verließen sie den Tatort, ohne etwas zu entwenden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: ...

