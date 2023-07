Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand in Ginnheim schnell gelöscht

Frankfurt am Main - Ginnheim (ots)

Am Abend des 1. Juli brannte es in einem Keller eines Wohnhauses in der Sudermannstraße in Ginnheim.

Gegen 20:15 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung aus einem Kellerraum eines fünfgeschossigen Wohnhauses im Bereich der 20iger Hausnummern. Die nur kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte finden das Feuer in einen abgemauerten Kellerraum. Das Feuer konnte durch den Löscheinsatz auf den Brandraum begrenzt und ein größerer Schaden verhindert werden.

Nach 45 Minuten konnten die Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Ginnheim den Einsatz beenden. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenhöhe und Brandursache können nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt.

