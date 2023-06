LPI-J: Erfolgreiche Verkehrshelferinnen in der Landespolizeiinspektion Jena begrüßt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als eine 74-Jährige am Dienstagvormittag in einem Discounter am Grünstedter Platz in Hermsdorf war, wurde ihre Geldbörse entwendet. Zuvor sprach sie eine männliche Person, augenscheinlich nichtdeutscher Herkunft, an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dies nutzte sodann ein zweiter Mann, um die Geldbörse aus ihrer Tasche zu entwenden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

