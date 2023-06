Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sportlicher Wettkampf artet aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem sportlichen Kräftemessen traf sich am Dienstagabend ein 33-Jähriger mit zwei Männern (24 und 26) in der Eisenberger Straße in Hermsdorf. Hier führten die Männer einen Wettstreit im Armdrücken aus, in dessen Folge ein Wortgefecht entbrannt. Dies gipfelte sodann in einem Faustschlag zum Nachteil des 33-Jährigen, ohne dass der Täter genau benannt werden konnte. Auch waren die beiden tatverdächtigen Männer mit Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort, konnten jedoch durch den Geschädigten namentlich bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell