Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Misslungener Sprengversuch

Jena (ots)

Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, versuchten Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Alfred-Diener-Straße gewaltsam zu öffnen. Anhand der Spurenlage wurde versucht den Automaten aufzusprengen, was jedoch nicht gelang. Beute konnten die Täter nicht erlangen, richteten jedoch Sachschaden an.

