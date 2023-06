LPI-J: Fahrscheinkontrolle mündet in Beleidigungen

Weimar (ots) - Am 27.06.23 gg. 10.20 Uhr beabsichtigte ein Hyundai-Fahrer (77) in Nohra, Querenstr. (Parkplatz Gartencenter) sein Fahrzeug in eine Parklücke einzuparken. Dabei verwechselte er die Bremse mit dem Gaspedal und kollidierte frontal mit dem Gebäude des Gartencenters. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude wird auf ca. 40.000 EUR und am Fahrzeug auf ca. 6000 EUR beziffert. ...

