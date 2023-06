LPI-J: Vekehrsunfall beim Wenden

Weimar (ots) - In der Zeit vom 26.06.23, 21.30 Uhr bis 27.06.23, 07.15 Uhr brachen unbekannte Täter in Weimar, Hänselweg in mehrere Kellerräume ein. Sie entwendeten zwei E-Bikes samt Akkus und Ladegeräten in Wert von ca. 5400 EUR. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

