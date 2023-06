Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handbremse löste sich und PKW rollt davon

Apolda (ots)

In der Planstraße in Apolda verselbständigte sich gestern ein PKW und rollte gegen ein Stahltor. Die 36-jährige Besitzerin hatte ihren Opel in einer Parkbucht vor dem dortigen Pflegeheim abgestellt. Sie hatte zwar die Handbremse angezogen, jedoch keinen Gang eingelegt. Unglücklicherweise gab die Bremse nach, das Fahrzeug rollte auf die Gegenfahrbahn und kam erst am gegenüberliegenden Gebäude zum Stehen. Das Stahltor wurde hierbei kaum beschädigt, der PKW hingegen erlitt einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

