Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

22. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 21.05.2023 - Glinde

Am 21.05.2023 kam es zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Saalbergstraße in Glinde. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 13.20 Uhr in einer Wohnung im 3. Obergeschoss ein Feuer aus. Die Bewohner waren zum Glück nicht vor Ort.

Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Räumlichkeiten verhindert werden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die brandbetroffene Wohnung wurde vorerst beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Reinbek aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell