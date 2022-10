Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Zu spät gebremst

Mehrere Fahrzeuge waren an einem Unfall am Montag auf der A8 bei Ulm beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr stockte der Verkehr an einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Ost in Richtung München. Ein 30-jähriger Fahrer eines Scania-Sattelzugs nahm dies zu spät wahr und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr einem Mercedes-Laster ins Heck. Den Mercedes schob er auf einen davor stehenden MAN-Sattelzug. Durch die Kollisionen wurden Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert. Drei weitere Autos konnten den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen oder wurden von diesen getroffen. Bei dem Unfall wurde der 35-jährige Fahrer des Mercedes und sein 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der MAN und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Den gesamte Schaden an allen sechs beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Halten Sie Abstände ein. Überholen Sie nur, wenn Sie eine Gefährdung oder Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen können. Damit alle sicher ankommen.

