Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Zusammenstoß mit Baum.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (07.06.2023) ereignete sich auf der Kachtenhauser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann aus Detmold leicht verletzt wurde. Der 30-Jährige fuhr gegen 6:30 Uhr mit seinem VW Passat in Richtung Kachtenhausen. Da er nach eigenen Angaben vermutlich am Steuer eingeschlafen sei, kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Helfer leistete vor Ort Erste Hilfe, bis die Polizei eintraf. Der VW musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt und ihm wurde die Nutzung von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell