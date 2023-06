POL-LIP: Detmold. In Holzschuppen von Schule eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Dienstagmittag (06.06.2023) entwendete ein bislang unbekannter Mann aus einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße Am Beekebach Schmuck im Wert von rund 2000 Euro. Die Wohnungsbesitzerin befand sich gegen 13 Uhr vor dem Haus, um im Garten zu arbeiten und ließ den Schlüssel von außen in der Eingangstür stecken. Der unbekannte Dieb nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit der Frau, um so ins ...

