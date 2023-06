Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Dieb erbeutet Schmuck aus Wohnung.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (06.06.2023) entwendete ein bislang unbekannter Mann aus einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße Am Beekebach Schmuck im Wert von rund 2000 Euro. Die Wohnungsbesitzerin befand sich gegen 13 Uhr vor dem Haus, um im Garten zu arbeiten und ließ den Schlüssel von außen in der Eingangstür stecken. Der unbekannte Dieb nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit der Frau, um so ins Haus zu gelangen. Als die Frau das Haus wieder betrat, kam ihr der fremde Mann entgegen. Er gab vor lediglich das Badezimmer benutzt zu haben und lief davon. Er flüchtete in einem silbernen Kleinwagen mit polnischem Kennzeichen und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70 - 1,80 m groß, dunkle Haare, trug dunkle Kleidung, eine schwarz-gelbe Umhängetasche und sprach Deutsch mit Akzent. Wer Hinweise zum Unbekannten oder dem Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

