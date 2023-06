Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Spielfreudige Diebe in Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte sind am Dienstag (06.06.2023) im Zeitraum von 8:30 bis 11:15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Sie öffneten die Eingangstür gewaltsam und machten sich mit einer Playstation samt Zubehör sowie etwas Bargeld im Gesamtwert von etwa 760 Euro aus dem Staub. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an unser Kriminalkommissariat 2.

