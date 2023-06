POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Motorrad gestohlen.

Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (05./06.06.2023) drangen unbekannte Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in einen Kindergarten im Siekbachweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute und entwendeten unter anderem Bargeld, bevor sie flüchteten. Insgesamt richteten die Täter einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro an. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, ...

