Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Appartement eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Mühlenstraße wurde Montagmittag (05.06.2023) zwischen 11:45 und 12:30 Uhr in ein Appartement in einer Herberge eingebrochen. Wie die unbekannten Täter hereingelangten, ist noch unklar. Sie stahlen Spielekonsolen und Controller im geschätzten Wert von rund 600 Euro und flüchteten. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

