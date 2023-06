Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Jugendlicher angefahren - Bulli-Fahrer gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich Am Herforder Tor/Mauerstraße ereignete sich am Montagnachmittag (05.06.2023) ein Verkehrsunfall, nach dem ein unbekannter Autofahrer sich vom Unfallort entfernte. Ein 15-Jähriger aus Bad Salzuflen stand gegen 15 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Straße Herforder Tor in Höhe der Einmündung Mauerstraße, als ein weißer Bulli rückwärts in Richtung Mauerstraße fuhr und mit dem Fahrzeugheck gegen den Jugendlichen stieß und dieser stürzte. Der Bulli-Fahrer stieg daraufhin aus seinem Auto aus und erkundigte sich bei dem 15-Jährigen, ob es ihm gut gehe, was dieser bejahte. Er entschuldigte sich dafür, ihn übersehen zu haben und fuhr nach dem Gespräch davon. Es wurden weder Personalien ausgetauscht noch die Polizei benachrichtigt. Später stellte sich jedoch heraus, dass der junge Mann durch den Unfall doch leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 1,90 - 1,95 m groß, braune, kurze Haare, trug braune Kleidung (augenscheinlich verschmutzt) und sprach Deutsch ohne Akzent. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter/Van handeln. Hinweise zum gesuchten Mann richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.

Wichtiger Hinweis: Sobald ein Kind in einen Unfall verwickelt ist oder es Verletzte gibt, sollten Sie immer die Polizei rufen! Kinder gelten nicht als feststellungsbereite Personen: Selbst wenn das Kind Ihnen gegenüber behauptet nicht verletzt zu sein, kann es passieren, dass Erziehungsberechtigte im Nachhinein Verletzungen feststellen und den Vorfall bei der Polizei anzeigen. Haben Sie den Unfall dann nicht gemeldet, droht Ihnen eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und/oder unterlassener Hilfeleistung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell