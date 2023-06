POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung auf Außengelände von Kita.

Lippe (ots) - Auf der Lemgoer Straße ereignete sich am Montagmorgen (05.06.2023) ein Verkehrsunfall, an dem ein Auto und ein Linienbus beteiligt waren. Ein 71-Jähriger aus Dörentrup bog gegen 7:45 Uhr mit seinem Opel Astra auf die Lemgoer Straße in Richtung Barntrup ein. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er laut Zeugenaussagen über eine Verkehrsinsel, flog ein Stück und prallte anschließend gegen einen Bus, der ...

