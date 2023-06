Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen. Motorradfahrer verunglückt.

Am späten Montagnachmittag (05.06.2023) verunglückte ein Gütersloher auf der Heidelbecker Straße mit seinem Motorrad. Der 26-Jährige war gegen 16:50 Uhr in Richtung Silixen unterwegs, als er sich in einer engen Linkskurve nach eigenen Angaben verbremste und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Seine Maschine, an der ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand, musste geborgen werden.

