Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Diebstahl von Anhänger samt Segelboot.

Lippe (ots)

Unbekannte Diebe machten zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen (03. - 06.06.2023) Beute in der Bruchstraße. Sie klauten einen KFZ-Anhänger des Herstellers "Wolf" samt Segelboot der Marke "BIG Gipsy" im Wert von rund 2000 Euro, der am Straßenrand abgestellt war. Außerdem entwendeten sie eine Videokamera, die an einem Firmengebäude in der Straße angebracht war. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell