POL-ST: Rheine, Hund und zwei Katzen gestohlen

Rheine (ots)

Am Montagabend (29.05.2023) gegen 18.30 Uhr haben Unbekannte an der Tür einer Wohnung am Schneidemühler Weg geschellt. Zwei männliche Personen gaben gegenüber der Bewohnerin an, dass sie wegen der Tiere da seien. Danach betraten sie ohne Zustimmung die Wohnung und ergriffen einen Zwergspitz und zwei Katzen. Die Täter fuhren dann mit den drei Tieren in einem grauen Lieferwagen davon. Besonders auffällig: Auf der rechten Fahrzeugseite war ein Hund abgebildet. Der Personenbeschreibung nach waren die beiden Männer zwischen 40 und 50 Jahre alt. Ein dritter Unbekannter, der im Lieferwagen wartete, wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern, zum verdächtigten Fahrzeug oder zum Verbleib der Tiere machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/938-4215.

