Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Dessousgeschäft

Steinfurt-Bo. (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.05.2023) in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 10.50 Uhr in ein Dessousgeschäft an der Ecke Am Bahnhof / Neustraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und suchten in den Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob sie Beute machten, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, kontaktieren bitte die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell