POL-ST: Lienen, Fenster an Kindergarten und Gemeindehaus eingeschlagen

Lienen (ots)

An der Lindenallee in Kattenvenne haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (26.05.23), 12.00 Uhr und Montag (29.05.23), 11.30 Uhr am Kindergarten sowie am Gemeindehaus jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen. Am Kindergarten schlugen sie die Scheibe zum Büroraum ein. Am Gemeindehaus zerstörten die Unbekannten eine Scheibe zu einem Aufenthaltsraum. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Polizei in Lengerich nimmt Hinweise von Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas aufgefallen ist, entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

