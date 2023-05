Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, 26-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Nordwalde (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen (28.05.) auf der Straße Suttorf gekommen. Zeugen, die den Pkw und den Fahrer im Graben liegen sahen, informierten gegen 01.00 Uhr die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge kam ein 26-jähriger Steinfurter aus noch ungeklärter Ursache auf der Straße Suttorf nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Dort rutschte der VW Polo bis zu einem Bachdurchlauf an einer Grundstückseinfahrt, mit der der Pkw kollidierte. Der Fahrer wurde dabei aus dem Pkw geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell