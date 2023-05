Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Motorradfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern ist es am Sonntag (28.05.) gegen 12.10 Uhr im Kreuzungsbereich Tecklenburger Damm / Langenpool / Diekweg gekommen. Ein 67-jähriger Niederländer fuhr mit seinem Motorrad auf dem Tecklenburger Damm in Fahrtrichtung Tecklenburg. An der Kreuzung Langenpool / Diekweg wollte er nach links in die Straße Langenpool einbiegen. Ein hinter ihm fahrender 29-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus den Niederlanden, erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Motorrad des 67-Jährigen. Der 67-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell