Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Scheibe an Pkw eingeschlagen

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (26.05.), 12.30 Uhr und Samstag (26.05.), 16.30 Uhr haben Unbekannte an einem grauen Renault Clio die Heckscheibe eingeschlagen. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Kopernikus Gymnasiums an der Kopernikusstraße. Er informierte daraufhin sofort die Polizei. Nach Rücksprache mit dem Halter des Fahrzeugs konnte noch nicht geklärt werden, ob die Täter aus dem Pkw etwas entwendet haben. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell