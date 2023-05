Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Wintergarten und Schuppen

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (28.05.23) zwischen 00.30 Uhr und 10.15 Uhr in den Wintergarten und den Schuppen eines Einfamilienhauses an der Eschstraße eingebrochen. Sie entfernten dazu ein Vorhängeschloss. Aus den Gebäuden stahlen die Täter einen Flachbildfernseher, eine Musikbox sowie zwei Werkzeugkoffer. Der Beutewert liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell