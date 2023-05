Polizei Steinfurt

POL-ST: Belm, Lengerich, Polizei zieht Fazit nach Schwerpunktkontrolle "KRAD"

Belm, Lengerich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Osnabrück und der Kreispolizei Steinfurt. Am Samstag (20.05.), zwischen 11.00 und 19.00 Uhr, führte die Kontrollgruppe "KRAD" der Polizeiinspektion Osnabrück eine Schwerpunktkontrolle in Belm am Motorrad-Hotspot "Venner Egge" (K314) am Power Weg durch. Auf dieser Strecke fanden im vergangenen Jahr innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Polizeiinspektion Osnabrück die mit Abstand meisten Unfälle unter Beteiligung eines Kraftrades statt. Gemeinsam mit sachkundigen Beamten der Polizeiwache Lengerich und des Verkehrsdienstes der Kreispolizei Steinfurt wurden zahlreiche Motorräder angehalten und polizeilich überprüft. Im Fokus der Kontrollen standen der technische Zustand der Krafträder sowie illegale Bauartveränderungen. Resümierend stellten die Beamten Mängel in den Bereichen Bereifung, Fahrwerk, Motor, Antrieb und lichttechnische Einrichtungen fest. An zwei Motorrädern wurden derart erhebliche technische Mängel festgestellt, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Die Gründe hierfür waren eine undichte Gabel mit Ölverlust sowie ein Antriebsstrang mit Ausfallgefahr in Kombination mit defekten Reifen. Im Rahmen der Tuningkontrolle wurden illegale Veränderungen in den Bereichen Fahrwerk, Lenkung und Endschalldämpfer festgestellt. Diese Veränderungen führten in insgesamt zehn Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und damit ebenfalls zu einer Untersagung der Weiterfahrt. An einem Motorrad waren mehrere gravierende technische Manipulationen vorhanden, sodass das Fahrzeug auf Anordnung der Zulassungsstelle zwecks Vorführung bei einem Sachverständigen sichergestellt wurde. Neben der konsequenten Ahndung von festgestelltem Fehlverhalten wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Betroffenen geführt. Damit verfolgt die Polizei das Ziel, das Verkehrssicherheitsniveau dauerhaft zu verbessern. Ergebnisse Schwerpunktkontrolle KRAD: Kontrollen insgesamt: 91 Kräder davon beanstandet: 47 davon eingeleitete OWI-Verfahren: 20 davon Untersagung der Weiterfahrt: 12 (10 x Erlöschen Betriebserlaubnis, 2 x technische Mängel) Mängelmeldungen gefertigt: 21 Die gemeinsame Schwerpunktkontrolle fand in der ortsansässigen Bevölkerung ein positives Echo, auch die Kontrollierten hatten überwiegend großes Verständnis. Gefreut haben sich die Kollegen der Kreispolizei Steinfurt über die Aussage der Polizeiinspektion Osnabrück, die die Zusammenarbeit für alle Beteiligten als spürbaren Zugewinn bezeichnete.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell