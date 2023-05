Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Mercedes fährt in den Graben, Nachtrag

Lienen (ots)

Der schwarze Mercedes, der am Sonntagnachmittag (21.05.23) von der Holterdorper Straße abkam und in einen Graben fuhr, könnte an einem illegalen Rennen beteiligt gewesen sein. Das haben polizeiliche Ermittlungen ergeben. Zeugen haben beobachtet, wie ein schwarzes Motorrad der Marke KTM mit hoher Geschwindigkeit vorausfuhr, und der Mercedes diesem mit ebenso hoher Geschwindigkeit folgte. Ob der schwarz gekleidete Motorradfahrer den Unfall bemerkte, ist unklar. Nun sucht die Polizei den unbekannten Motorradfahrer und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/9337-4515 entgegen.

Erstmeldung von Montag, den 22.05.2023 - 14.06 Uhr Lienen, Mercedes fährt in den Graben Am späten Sonntagnachmittag (21.05.23) gegen 17.10 Uhr ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Holperdroper Straße gerufen worden. Dort war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Personen wurden verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 38-jähriger Mann aus Lengerich mit einem schwarzen Mercedes auf der Holperdorper Straße. In einer Rechtskurve kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in den Graben. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Seine Beifahrerin, eine 38-jährige Frau aus Lengerich, trug schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Warum der Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der Ermittlungen zur Unfallursache. Am Wagen entstand ein Totalschaden, er wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell