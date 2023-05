Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Betrüger gibt sich als Mitarbeiter von Wasserwerken aus

Lotte (ots)

In Lotte ist am Dienstagvormittag (23.05.23) am Wiesenweg ein Betrüger unterwegs gewesen, der sich als Mitarbeiter von Wasserwerken ausgegeben hat. Der unbekannte Täter klingelte an mindestens zwei Haustüren.

Der Unbekannte klingelte gegen 10.15 Uhr an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars, das in einem Mehrparteienhaus wohnt. Der Mann gab vor, den Wasserdruck messen zu müssen. Er lenkte die Frau und ihren Ehemann ab, indem er sie beauftragte, die Wasserhähne und die Duschbrause anzustellen. In dieser Zeit stahl der Unbekannte einen niedrigen Bargeldbetrag sowie wertvollen Schmuck. Danach flüchtete der Betrüger.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war schlank, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt. Er war insgesamt dunkel gekleidet und trug eine orangefarbene Arbeitsjacke sowie eine graue Mütze.

Zuvor, gegen 9.30 Uhr, schellte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür eines älteren Mannes, der ebenfalls am Wiesenweg in einem Mehrparteienhaus wohnt. Der Unbekannte behauptete, dass er etwas überprüfen müssen. Während der Geschädigte abgelenkt war, entwendete der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag und floh. Die Beschreibung des Täters: Er war 20 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte blonde Haare, trug eine Jeans und eine Jacke von Wasserwerken.

In beiden Fällen fahndete die Polizei nach dem Täter, ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich beiden Fällen um ein und denselben Täter handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor sogenannten Haustürbetrügern schützen kann:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Rufen Sie im Zweifelsfall die entsprechende Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst raus. - Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben, oder die die Hausverwaltung angekündigt hat. - Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben. - Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Sprechen Sie laut oder rufen Sie nach Hilfe. - Wenn Sie vermuten, von einem Betrüger aufgesucht geworden zu sein, verständigen Sie die Polizei.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell