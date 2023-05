Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannter bestiehlt Radfahrerin und flieht ohne Beute

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.05.2023) gegen 15.40 Uhr ist eine 62-jährige Frau bestohlen worden. Dass der Täter ohne Beute floh, ist einer Passantin zu verdanken.

Das Opfer fuhr mit dem Fahrrad am Neumarkt. Als sie in Höhe der Hausnummer 47 an einem unbekannten Mann vorbeifuhr, griff dieser in ihren Fahrradkorb auf dem Gepäckträger und stahl einen Rucksack. Die Radfahrerin bemerkte die Tat nicht und fuhr weiter. Die aufmerksame Passantin beobachtete jedoch das Geschehen und machte durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Der Täter ließ daraufhin die Beute fallen und flüchtete zu Fuß in Richtung Große Straße.

Die Zeugin beschreibt den männlichen Täter wie folgt: Er war zwischen 50 und 60 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Er hatte dunkle Haare. Außerdem war er dunkel bekleidet und trug eine große Umhängetasche.

Dir Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell