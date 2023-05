Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Einbruch in Einfamilienhaus, Bewohner zu Hause

Rheine (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.05.2023) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Schwanenburg eingestiegen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Ein Bewohner hielt sich im Obergeschoss auf und hörte gegen 00.30 Uhr die Geräusche eines Fahrzeugs. Er stellte fest, dass in sein Haus eingebrochen worden war und verständigte daraufhin die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell