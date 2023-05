Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Kindergarten

Rheine (ots)

Am späten Montagabend (22.05.2023) sind Unbekannte in einen Kindergarten an der Meisenstraßen eingestiegen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 22.30 Uhr lösten sie einen Alarm aus. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, wie sie mit Fahrrädern wegfuhren. Eine der Personen war hell gekleidet, die andere dunkel. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell