Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Radfahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

An der Kreuzung Osnabrücker Straße / Aloysiusstraße / Windmühlenstraße hat es am Samstagvormittag (20.05.) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 57-Jähriger aus Rheine fuhr gegen 09.25 Uhr mit seinem Renault Captur auf der Osnabrücker Straße ortsauswärts. An der Kreuzung wollte er nach rechts in die Aloysiusstraße abbiegen. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge einen 36-jährigen Radfahrer, der auf der Osnabrücker Straße fuhr und die Kreuzung in Fahrtrichtung Innenstadt überqueren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte, prallte dabei gegen einen Ampelmast und verletzte sich schwer. Der Rheinenser wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.200 Euro.

