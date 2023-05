Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand in Mehrfamilienhaus Toaster stand in Flammen

Greven (ots)

Am Mittwochabend (17.05.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Montargisstraße gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus war in der Wohnung einer 86-Jährigen der Toaster in Brand geraten. Durch den dadurch ausgelösten Rauchmelder wurden auch die Nachbarn auf das Feuer aufmerksam. Sie riefen die Feuerwehr und verließen das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand in der Küche der 86-Jährigen. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

