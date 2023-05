Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch und versuchter Einbruch in Bäckereien Täter erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Mittwoch (17.05.), 19.00 bis Donnerstag (18.05.), 04.40 Uhr die Haupteingangstür einer Bäckerei an der Gronauer Straße auf. In den Räumlichkeiten brachen sie einen Tresor aus einem Regal und entwendeten diesen. In dem Tresor befand sich eine geringe vierstellige Bargeldsumme. An der Eingangstür entstand ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. An der Mühlenstraße versuchten Unbekannte ebenfalls in eine Bäckerei, die sich in einem Supermarkt befindet, einzusteigen. Dort löste am Donnerstag (18.05.) gegen 02.40 Uhr die Alarmanlage aus und ein Zeuge informierte die Polizei. Die Täter versuchten hier eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. In die Bäckerei sind sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht gelangt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, 02553/9356-4155.

