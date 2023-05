Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit Verletzten Kollision im Kreuzungsbereich

Wettringen (ots)

Am Mittwoch ist es auf der Kreisstraße 57 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde schwer, eine leicht verletzt. Eine 38-jährige Neuenkirchenerin fuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem VW Polo von Ochtrup kommend in Fahrtrichtung Neuenkirchen. An der Kreuzung mit der Kreisstraße 60 fuhr ein Ford Transit, der aus Richtung Haddorf kam, in die Kreuzung ein. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Neuenkirchenerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Ford Transit, ein 41-jähriger Gelsenkirchener, wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 9.000 Euro.

