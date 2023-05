Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Jugendlicher aus Lienen verletzt

Lienen (ots)

Am Montag (15.05.) befuhr gegen 16.15 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Lienen mit seinem Fahrrad die Schafstraße aus Richtung Lengerich kommend in Richtung Lienen. Einige Meter hinter der Kreuzung Höster Damm kam ihm ein weißer Transporter entgegen. Da der Transporter zu weit links fuhr, musste der Jugendliche ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrzeugführer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, 05481/9337-4515.

