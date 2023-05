Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Alleinunfall mit Personenschaden Motorradfahrer schwer verletzt

Recke (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Lingen (Niedersachsen) befuhr in einer Gruppe mit zwei weiteren Motorradfahrern mit seiner Yamaha die Hopstener Straße (L 599) in Richtung Hopsten. In einer Rechtskurve, kurz nach der Einmündung Haarstraße, verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Grünstreifen kollidierte er mit einem Wall. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte er mehrere Meter weiter auf ein dort befindliches Feld. Der Alleinunfall ereignete sich am Mittwoch (17.05.) um 20.58 Uhr. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Krad entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

