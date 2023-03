Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall im Kreuzungsbereich/ Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Am Dienstag, dem 28. März gegen 19.15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Bundesstraße 57/ Aachener Straße in Erkelenz. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf fuhr nach ersten Erkenntnissen trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Dem 34-jährigen Hückelhovener gelang es dann, einem Pkw auszuweichen, der von der Abfahrt der A46 in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch das Ausweichmanöver kollidierte er frontal mit einem auf der entgegengesetzten Fahrbahn wartenden BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf dann über eine Verkehrsinsel geschleudert und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren Fahrzeug. Das dritte Fahrzeug, ein schwarzer Kleinwagen der Marke VW, geriet daraufhin in Brand. Ein zufällig vorbeikommendes Fahrzeug des THW unterstützte die Polizeibeamten beim Löschen des brennenden Kleinwagens. Alle Fahrzeuge erlitten durch den Unfall Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Drogen Vortest beim Fahrer des schwarzen Pkw VW Golf verlief positiv, so dass diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zur Klärung werden Personen gesucht, die Beobachtungen gemacht, sich aber bislang nicht als Zeugen gemeldet haben. er hat den schwarzen Golf kurz vor dem Unfall gesehen und kann möglicherweise Hinweise zur Fahrweise des Fahrers geben? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Erkelenz, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

