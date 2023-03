POL-HS: Taschendiebe sind wieder unterwegs

Wegberg (ots) - Ein schwarzes Motorrad der Marke KTM, welches mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) ausgestattet war, wurde von unbekannten Tätern gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 Uhr am Sonntag (26. März) und 08.30 Uhr am Montag (27. März) in der Grachtstraße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

