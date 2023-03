Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Hückelhoven (ots)

Am 27. März (Montag) entwendete ein unbekannter Mann Ware aus einem Supermarkt an der Parkhofstraße. Vor der Filiale sprach ein Mitarbeiter des Geschäftes den Mann an, woraufhin dieser das Diebesgut fallen ließ. Als der Mitarbeiter ihn jedoch festhalten wollte, um die Personalien festzustellen, drohte dieser damit, er habe ein Messer dabei. Anschließend gelang es ihm zu flüchten. Der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 175 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte eine normale Statur, einen Oberlippenbart und war mit schwarzer Steppjacke, grauer Jogginghose sowie weiß-schwarzen Schuhen der Marke Nike bekleidet. Er wirkte südländisch oder nordafrikanisch. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben oder hat das Geschehen beobachtet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

