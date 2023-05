Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Bäckerei Täter stiegen über das Dach ein

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch (17.05.), 20.00 Uhr bis Freitag (19.05.), 04.45 Uhr in eine Bäckerei an der Ringeler Straße eingestiegen. Die Bäckerei befindet sich in einem Supermarkt. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise über das Dach in die Bäckerei. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

