POL-ST: Ochtrup, Öffentlichkeitsfahndung nach Vergewaltigung, Nachtrag

Rheine (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.05.2023) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Schwanenburg eingestiegen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Ein Bewohner hielt sich im Obergeschoss auf und hörte gegen 00.30 Uhr die Geräusche eines Fahrzeugs. Er stellte fest, dass in sein Haus eingebrochen worden war und verständigte daraufhin die ...

mehr