POL-PPRP: 33-jähriger Ludwigshafener beleidigt Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

Zeugen meldeten sich am Dienstagabend (11.04.2023) bei der Polizei, dass ein Mann mit einem Messer in der Kirchenstraße herumlaufen würde. Die herbeigerufene Polizei stellte den Ludwigshafener mit einem Klappmesser in der Hand in der Kirchenstraße fest, wo er zunächst gefesselt wurde. Während der polizeilichen Maßnahme beleidigte der 33-Jährigen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Der Mann führte darüber hinaus eine geringe Menge an Marihuana mit und stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde anschließend im Beisein des Kommunalen Vollzugsdienstes in eine Fachklinik gebracht.

