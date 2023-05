Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Kellerräume, Werkzeug gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Ringstraße eingebrochen. Das Haus befindet sich im Bereich Ringstraße/Don-Bosco-Straße/Am Flöddert. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Dienstag (23.05.23), 17.30 Uhr und Mittwoch (24.05.23), 07.20 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug ein Gitterfenster zum Keller auf und gelangten so in das Haus. Aus den Kellerräumen stahlen sie mehrere Werkzeuge. Anschießend begaben sie sich in eine Erdgeschosswohnung und entwendeten weiteres Werkzeug. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell