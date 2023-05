POL-ST: Messerangriff auf Supermarkt-Parkplatz in Emsdetten - Mordkommission im Einsatz - Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Ringstraße eingebrochen. Das Haus befindet sich im Bereich Ringstraße/Don-Bosco-Straße/Am Flöddert. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Dienstag (23.05.23), 17.30 Uhr und Mittwoch (24.05.23), 07.20 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug ein Gitterfenster zum Keller auf und gelangten so in das Haus. Aus den Kellerräumen stahlen ...

