Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag, den 25.05.2023, kam es gegen 09:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Sondershausen, im Innenhof der Stiftstraße / Schösserstraße, im Bereich des Mülltonnenstandplatzes Höhe Hausnummer 9. Die Fahrerin eines Pkw Ford Fabia parkte ihren Pkw ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Stiftstr. am Mülltonnenstellplatz und verließ ihr Fahrzeug. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung des rechten Außenspiegels, des rechten vorderen Kotflügels sowie der Stoßstange fest. Ein Verursacher war nicht vor Ort. Durch einen Augenzeugen wurde um 09:20 Uhr beobachtet, wie der Unfall durch einen dunkelgrauen Kleinwagen mit KYF -Kennzeichen verursacht wurde. Der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin entfernte sich ohne Daten zu hinterlassen bzw. die Polizei zu informieren, pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Fahrzeug kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Sondershausen Tel. 03632/6610 zu melden.

