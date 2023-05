LPI-NDH: Alkoholisierter E-Scooter Fahrer kommt zu Fall

Bad Langensalza (ots) - In den heutigen Morgenstunden bemerkte ein Mitarbeiter, einer Firma in Bad Langensalza, einen Einbruch in den Solarpark. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu dem Park verschafft. Als Beute konnten die Täter eine nicht unerhebliche Menge Kabel und weitere Elektronik mit sich nehmen. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Rückfragen bitte ...

