LPI-NDH: Einbruch in Solarpark

Uder (ots) - Eine Paketstation nahe eines Supermarktes in Uder wurde durch Unbekannte aufgebrochen. In den frühen Morgenstunden bemerkte ein Marktmitarbeiter, die offenstehenden Schließfächer und informierte die Polizei. Unbekannte hatten nach ersten Ermittlungen in der Nacht die Fächer gewaltsam geöffnet und darin befindliche Pakete durchwühlt. Was genau gestohlen wurden, kann erst nach Rücksprache mit der Post geklärt werden. Die Polizeibeamten sicherten vorhanden ...

